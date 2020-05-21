Российская компания Zala Aero разработала БПЛА с возможностью вертикального взлета

ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Российский производитель беспилотников ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") разработал и испытал беспилотный комплекс, обладающий возможностью вертикального взлета и посадки. Об этом сообщается в четверг на сайте группы компаний.

"Беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-16EV создано по типу "конвертоплана" - гибрида БВС самолетного и вертолетного типа. Уникальным преимуществом именно этой модели является возможность вертикального взлета-посадки, осуществляемого в полностью автоматическом режиме", - сказано в сообщении.

Комплекс, по данным компании, транслирует видеопоток в HD-формате, что позволяет оператору наземной станции в деталях рассмотреть потоковое видеоизображение. Разработка уже прошла как заводские испытания, так и успешно проявила себя в полевых условиях.

Модель можно применять при мониторинге и аэрофотосъемке труднодоступных мест и площадных объектов. Аппарат может находиться в воздухе два часа, имея крейсерскую скорость до 110 км/ч. Основным преимуществом конвертоплана является отсутствие необходимости запуска с катапульты и специально оборудованной площадки для запуска и посадки.

Ранее ТАСС сообщал, что компания представила сервис для доставки грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он получил название ZALA Aero Drone Delivery (ZDD). Сервис позволяет решить задачу по доставке груза в любую точку кратчайшим путем и за минимальное время. ZDD представляет собой решение, адаптированное к применению в любых климатических зонах.

Группа компаний ZALA Aero - ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, целевых нагрузок и мобильных комплексов. В настоящее время в России применяется более 2 000 беспилотных комплексов ZALA для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга более 2,5 млн км нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.