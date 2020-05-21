В Ивановской области высадили 11 млн сеянцев елей и сосен по программе лесовосстановления

ИВАНОВО, 21 мая. /ТАСС/. В Ивановской области по нацпроекту "Экология" в текущем году высажено 11 млн сеянцев хвойных пород деревьев на площади 2,2 тыс. га леса. Эту работу удалось провести благодаря созданным в прошлом году в регионе питомникам, сообщил журналистам председатель комитета лесного хозяйства области Михаил Яковлев.

"В настоящий момент мы выполнили годовой план по искусственному лесовосстановлению: на площади свыше 2,2 тыс. га высажено более 11 млн сеянцев хвойных пород деревьев. В прошлом году мы создали свои питомники, это экономически выгодно. Кроме того, сеянцы хвойных пород, выращенные в своей местности, как показывает практика, приживаются лучше", - рассказал Яковлев.

Он уточнил, что работа по лесовосстановлению идет во всех районах области. В настоящий момент в регионе ведутся мероприятия по подготовке почвы под лесные культуры будущего года, а также по уходу за молодым лесом. Кроме того, область является активным участников весенней экологической акции "Всероссийский день посадки леса" и "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работы по восстановлению лесов проводят в регионе по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология".