Пограничники за время ограничений из-за пандемии задержали более 300 человек под Брянском

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пограничники за время ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, задержали более 300 человек, пытавшихся въехать в Россию через российско-белорусскую границу в Брянской области, сообщил на своих страницах в соцсетях оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Более 300 нарушителей режима государственной границы, пытавшихся незаконно проникнуть в Российскую Федерацию на российско-белорусском участке, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области за период введения ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Новозыбковском и Суражском районах Брянской области 18 мая пограничники задержали 40 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. За нарушения их привлекли к административной ответственности. В настоящее время пересечение российско-белорусского участка границы временно ограничено, за исключением категорий, перечисленных в распоряжениях правительства Российской Федерации от 16 и 27 марта 2020 года.

21 мая в Брянской области выявили 2 632 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 211 человек выздоровели, 31 пациент умер.