На Кубани с 23 мая снимают режим карантина внутри муниципалитетов

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/ Власти на Кубани с 23 мая снимают внутри муниципальных образований действующий из-за пандемии коронавируса режим карантина, ограничения сохраняются для лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания. Карантин на передвижение между муниципалитетами в крае сохраняется, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы снимаем ограничения внутри муниципальных образований. Самоизоляция остается для лиц преклонного возраста, для тех, кто имеет заболевания, не позволяющие выходить из дома. Карантин в крае будет сохранен на межмуниципальном сообщении, у нас будут находиться карантинные посты, внутри муниципалитетов передвижение останется свободным", - заявил глава региона.

Он отметил, что тенденция последних недель говорит о том, что количество выздоровевших больше, чем заразившихся. "Ситуация в крае говорит, что мы действуем последовательно, взвешенно, контролируем очаги, купируем их, не допускаем новых. У нас нет каких-либо оснований, чтобы не перейти ко второму этапу послаблений", - резюмировал Кондратьев.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина заявила, что коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет единицу. "На сегодняшний день у нас возможен выход на первый этап. Становится возможным занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки на улице не более двух человек вместе, исключая места массового пребывания людей, включая детские площадки", - сказала она.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко обратил внимание на высокий поток приезжающих в Краснодарский край железнодорожным транспортом, при этом в обсерваторы помещаются лишь 10% из них. "Давайте проанализируем, все ли они жители Краснодарского края", - заявил Алексеенко.

Кондратьев отметил, что в предстоящий летний период на Кубани ожидают приток приезжающих из других регионов, так как регион является курортным. "Уверен, что многие жители нашей страны устремятся на юг. Мы же не можем превращать весь край в обсерваторий. Сегодня нам путешественники такие не нужны. Давайте подумаем над новыми инструментами, механизмами, которые позволят предупредить возникновение новых очагов коронавируса", - заявил глава региона.