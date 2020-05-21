Власти Мурманской области заявили, что в Белокаменке снизилось число заражений

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в очаге на строительном объекте компании "Велесстрой" в Белокаменке под Мурманском значительно сократилось, сообщил журналистам в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отметив, что с этой проблемой практически удалось справиться.

"Белокаменка фактически перестала сильно прирастать [по количеству заболевших коронавирусом], то есть Белокаменка и ситуация на территории этой большой строительной площадки благодаря тем мерам, которые были реализованы на территории, стала, скажем так, очищаться. <…> С этой проблемой мы справились, в основном", - сказал Чибис.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на утро 21 мая на стройплощадке в Белокаменке выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 2255 случаев. "Мы видим обозримую перспективу, когда там будет отсутствовать массовое инфицирование", - добавил Чибис.

Очаг коронавируса был выявлен в Белокаменке Кольского района среди рабочих на строительной площадке одной из подрядных организаций "Новатека", компании "Велесстрой", занятой в строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Власти региона с 6 апреля ввели особый режим хозяйственной деятельности на территории сельского поселения Междуречье в Кольском районе, в состав которого входит и Белокаменка. С 12 апреля власти Кольского района объявили на этой территории режим ЧС. В строительстве было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - сотрудники "Велесстроя". В настоящее время очаг локализован, идет работа по разобщению персонала, на территории временного жилого городка "Велесстроя" осталось 2,5 тыс. вахтовиков.

По данным оперативного штаба, на утро 21 мая общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 781 (+67 новых случаев). В целом в Мурманской области 1 496 пациентов выздоровели, 1 278 человек находится на лечении, 7 человек умерли.