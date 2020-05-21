Мишустин поручил ежедневно докладывать о ситуации с выплатами надбавок медикам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил каждый день докладывать ему о ситуации с выплатами надбавок медикам за работу с коронавирусными больными, подчеркнув, что оснований для задержек таких начислений нет.

"Министерство здравоохранения и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все медицинские работники и водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты. Также прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно", - поручил премьер-министр в четверг на заседании правительства.

"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей", - сказал он, отметив, что "все необходимые корректировки и разъяснения" были уже переданы в регионы и "оснований для задержек нет". Он также напомнил, что для начисления президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков, оплата должна производиться по факту работы с больными с коронавирусом.

"Деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май", - сказал Мишустин.