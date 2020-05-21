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Группа Hurts на VK Fest впервые исполнит вживую новый сингл Voices

Также запланированы выступения Ольги Серябкиной, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, BrainStorm, Сергея Лазарева, Руки Вверх!, Басты и других исполнителей

На VK Fest, который в 2020 году проходит онлайн, в последний день выступят группа Hurts, певец YUNGBLUD и диджей Steve Aoki. Hurts впервые исполнят вживую свой новый сингл Voices, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Также запланированы выступения Ольги Серябкиной, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, BrainStorm, Сергея Лазарева, Руки Вверх!, Басты и других исполнителей. Ведущий Владимир Маркони пообщается в эфире с Еленой Летучей, Валерием Меладзе, Верой Брежневой, Тимуром Бекмамбетовым, пабликом "Лентач", а также с организаторами VK Fest Константином Сидорковым и Андреем Резниковым.

За шесть дней трансляция VK Fest собрала почти 217 млн просмотров.

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