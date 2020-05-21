Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (ФИО, дата и место рождения и смерти, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, пол, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий. При этом использование ресурса для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.

Опасения оппозиции

Все оппозиционные фракции проголосовали против принятия законопроекта. Представители КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" отметили излишнюю спешку в обсуждении инициативы и высказали опасения относительно защиты персональных данных, ссылаясь на зарубежный опыт. По их мнению, документ противоречит закону о персональных данных и ряду статей конституции.

В ответ единороссы указали на то, что законопроект был внесен в Госдуму еще в июле прошлого года, а его обсуждение ведется на протяжении уже почти двух лет. Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил о необходимости развития цифровых технологий, указав на успешный опыт системы многофункциональных центров и портала госуслуг. "Речь идет о безопасном государственном подходе к обработке уже существующих сведений. ФНС уже зарекомендовала себя как локомотив развития цифровых технологий и справится с этой задачей", - уверен парламентарий.

Глава ФНС Даниил Егоров в свою очередь заверил депутатов в том, что будущий ресурс будет защищен. По его словам, информация о населении будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных. Инициатива, подчеркнул он, полностью соответствует законодательству о персональных данных. Реагируя на замечания оппозиции, Егоров уточнил, что регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании лица.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее называл инициативу первой попыткой создать федеральную информационную систему, аккумулирующую основные сведения о гражданах России и всех лицах, прибывающих на территорию страны. Как уточнял замглавы ФНС Виталий Колесников, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением положений, для которых установлены иные сроки. До 2026 года устанавливается переходный период, в течение которого регламентируются особенности создания и ведения федерального регистра.