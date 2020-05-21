Мишустин поздравил главу Шойгу с 65-летием

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главу Минобороны России Сергея Шойгу с 65-летием.

"Хочу от имени всего правительства и от себя лично поздравить министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с днем рождения", - сказал глава кабмина в четверг на заседании правительства.

"Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны, - сказал премьер. - Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков. Конечно, вы, Сергей Кужугетович, всеми этими качествами обладаете в полной мере". Премьер пожелал главе Минобороны "крепчайшего здоровья, энергии, успехов и всего самого доброго".

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил министра и подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне - Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1991-1994 годах - председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.