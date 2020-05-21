Власти Крыма намерены доработать новые требования к туризму совместно с бизнесом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям в условиях пандемии будут доработаны с учетом мнения крымского бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба минтуризма региона.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые требования справедливыми, но невыполнимыми.

"Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором с учетом мнения бизнеса, но старт работы и этапность по-прежнему будут определяться крымскими властями в согласовании с федеральным центром, исходя из эпидемиологической ситуации", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Новые рекомендации в значительной степени либерализованы по просьбам Ростуризма и представителей курортной сферы. "В частности, отменены требования по заездам сменами не менее двух недель и превращение санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно документу, объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование. Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только гладкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному увеличению затрат на ремонт и переоборудование помещений. В новой редакции это условие отменено", - отмечается в сообщении.