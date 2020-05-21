В Краснодарском крае продлили карантин до 6 июня

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Ранее сообщалось, что власти на Кубани с 23 мая снимают внутри муниципальных образований действующий из-за пандемии коронавируса режим карантина, ограничения сохраняются для лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, карантин на передвижение между муниципалитетами в крае сохраняется.

"С 23 мая этого года мы начинаем реализацию второго этапа выхода из ограничительных мероприятий. Не готовы мы пока, как курорт, массово принимать гостей. Карантин в крае продлевается до 6 июня 2020 года", - заявил глава региона.

Торговые центры и курорты региона остаются закрытыми.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на четверг выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 2 974 случая, 1 644 человек выздоровели и выписаны из больниц, умерли 26, 41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.