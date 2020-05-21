Комитет Думы запросит у кабмина данные о выплатах врачам, работающим с группой риска

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг поддержал идею поручить комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о выплатах врачам, которые работают не только с инфицированными коронавирусом, но и с теми, кто входит в группу риска.

"Давайте мы эту информацию запросим", - заявил Володин.

С предложением дать соответствующее поручение выступил член комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин ("Справедливая Россия"). По его словам, из регионов поступает много обращений по выплатам врачам, при этом "трансферты в регионы ушли не только на COVID, но на и группы риска, на ту самую внебольничную пневмонию". "В этой связи есть проект протокольного поручения, чтобы профильный комитет по охране здоровья запросил у правительства РФ информацию со сбивкой по субъектам, сколько людей получили денег, какие деньги из категории врачей, которые работают с группами риска, в том числе с внебольничной пневмонией", - отметил Шеин.

Володин согласился с инициативой, а также предложил депутатам направлять информацию о проблемах с выплатами врачам первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову ("Единая Россия"). "По фактам, которые у вас есть, связанным с невыплатой надбавок, с решениями, которые принял президент и мы с вами в рамках законодательства также зафиксировали, сформируем оперативную информацию. Если она в дальнейшем будет поступать из наших избирательных округов, договоримся, что передаем ее Александру Жукову", - отметил Володин.

По его словам, Жуков "в каждодневном режиме" принимает участие в работе оперативного штаба, поэтому необходимо, "чтобы он эту информацию доводил до сведения председателя правительства и Татьяны Голиковой как начальника штаба".