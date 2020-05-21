Отрасль, в которой высокие зарплаты и очень низкая конкуренция

Поколение зумеров выросло в мире, где информационные технологии используются повсеместно, поэтому неудивительно, что самая популярная профессия среди московских школьников - программист. По удачному стечению обстоятельств, IT еще и наиболее перспективное направление - столичный рынок труда предлагает много вакансий в этой отрасли, по сравнению с другими сферами там самый низкий уровень конкуренции и самая высокая средняя зарплата.



А как обстоят дела в других направлениях? Что может предложить сегодняшним школьникам рынок труда? Рассказываем в спецпроекте "Карьера для зумера: ожидание и реальность".



В первой главе материала "Ожидания школьников" перечисляем профессии, которые интересны подросткам, и сравниваем их с рекомендациями, полученными после тестирования на профориентацию, а также объясняем, как и почему школьники делают выбор, даем советы им и их родителям, как определиться со специальностью.



Во второй главе проекта "Реальность рынка" сравниваем желания подростков с запросами работодателей. Объясняем, как обеспечить себе востребованность на рынке труда и рассказываем о перспективных профессиях будущего.



Подробнее - в нашем спецпроекте "Карьера для зумера: ожидание и реальность".