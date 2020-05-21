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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Мурманской области опроверг сообщения о вспышке туберкулеза в Белокаменке

Андрей Чибис также отметил, что кризис по коронавирусу в этом районе "преодолен"

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Информация о якобы зафиксированной вспышке туберкулеза в Белокаменке в Мурманской области не соответствует действительности, сообщил на брифинге губернатор области Андрей Чибис.

"Никаких данных о вспышке туберкулеза в вахтовых городках, у вахтовиков в Белокаменке у нас нет, мы информацию эту проверяли", - сказал Чибис.

Он отметил, что кризис по коронавирусу в этом районе "преодолен". "Это тоже не значит, что там исчез полностью вирус, но благодаря тем мероприятиям, которые оперативным штабом принимались, контролировались - это была очень непростая ситуация все это время - сейчас мы можем констатировать, что кризис преодолен", - сказал он, добавив, что сейчас региональные власти уже видят, когда массовое инфицирование людей в этом очаге будет полностью отсутствовать.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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