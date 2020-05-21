Мэр Анапы рассказал, что может ускорить открытие курортов Кубани

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/ Соблюдение предписаний Роспотребнадзора РФ об особых условиях размещения отдыхающих в санаториях в условиях пандемии коронавируса в санаториях позволит ускорить в будущем полное возобновление работы курортов в Краснодарском крае. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба региона мэр Анапы Юрий Поляков по итогам совещания руководителей курортных городов.

Роспотребнадзор в среду опубликовал рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. Им рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер и следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую инфекцию.

"Мы проводили совещание курортных городов, рассматривали разные варианты открытия. Это не плохо, что мы делаем послабление для курортов и в целом по краю. Вчера ознакомился с титрованиями Роспотребнадзора. Если мы сможем все это соблюдать, в дальнейшем сможем перейти и к следующему этапу - дальнейшему открытию здравниц", - заявил Поляков.

Главы Сочи, Новороссийска, Геленджика также заявили о готовности к поэтапному выходу из карантина.

"Моя точка зрения, что торопиться здесь мы не можем, в том числе с отменой свободного заезда в Краснодарский край со стороны тех, кто хочет просто приехать сюда для того чтобы отдохнуть. Не готовы мы пока как курорт массово принимать гостей. Мы договорились, что, если позволит эпидемиологическая обстановка с 1 июня открыть санатории, которые имеют медицинские лицензии. Но это решение будет принято, я думаю, в конце мая", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию, режим карантина продлен до 6 июня.