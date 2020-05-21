Власти Якутии разрешили прогулки в районах с режимом полной самоизоляции

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Якутии разрешили жителям гулять в районах и населенных пунктах, где ввели режим полной самоизоляции, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе Якутии. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев в четверг.

"Жителям населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, разрешено совершать прогулки составом не более двух человек. При этом нужно соблюдать социальное дистанцирование до других граждан не менее 1 м. При прогулке и самостоятельных занятиях физкультурой и спортом запрещается посещать места массового пребывания людей и детские площадки", - говорится в сообщении.

При этом в оперштабе отметили, что вводятся новые ограничения для магазинов, которые находятся в пунктах и районах, где введен режим полной самоизоляции, а также муниципалитетах, которые не считаются труднодоступными. Так, магазины продуктов и товаров первой необходимости, отдельно стоящие стационарные объекты торговли должны иметь отдельный (уличный) вход. Запрещается одновременное присутствие посетителей в торговом зале с расчетом - один человек на 4 кв. м.

В Якутии режим полной самоизоляции продлен до 31 мая и действует в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.

Всего в Якутии зарегистрировано 997 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 410 человек, умерли шесть пациентов.