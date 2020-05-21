Комитет Думы разработает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи разрабатывает поправки об ужесточении ответственности за нарушения законодательства о персональных данных. Об этом в четверг сообщил глава комитета Александр Хинштейн в ходе обсуждения законопроекта о едином регистре сведений о населении России.

"Мы считаем необходимым начать работу (и приступили к ней) по внесению изменений в законодательство об ужесточении ответственности за хранение информации, персональных и иных данных, в том числе ужесточении ответственности за утечки, чтобы до 2023 года, когда система заработает, государством был четко определен механизм ответственности за любые [противоправные] действия", - сказал депутат.

Согласно действующему законодательству, за нарушение закона о персональных данных предусмотрены все виды юридической ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная. В частности, за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, либо обработку, несовместимую с целями сбора такой информации, юрлицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. А за невыполнение оператором обязанности по соблюдению сохранности персональных данных - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей.

Госдума в четверг приняла законопроект о едином регистре сведений о населении России в третьем чтении. Парламентская оппозиция неоднократно высказывала опасения относительно защиты персональных данных, которые будут содержаться в будущем информационном ресурсе.