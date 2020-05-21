Глава минкульта Турции исключил отмену систем "все включено" и "шведский стол"

АНКАРА, 21 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. Об этом он заявил в четверг в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Невозможно, чтобы системы "все включено" и "шведский стол" в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд "шведского стола". Выбранные блюда будут выдаваться поваром", - подчеркнул Эрсой.

Турецкий министр также рассказал о созданной в стране программе под названием "Сертификация здорового туризма". "Мы создали систему сертификации, состоящую из очень подробных критериев, которая будет применяться в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах. Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями. Система прозрачна - гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились", - пояснил глава минкультуры.