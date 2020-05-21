Власти Кубани рассказали, кто может приехать в регион на отдых в период карантина

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Жители различных регионов России, имеющие недвижимость или родственников в Краснодарском крае, смогут приехать на отдых в регион при условии соблюдения режима 14-дневной изоляции в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В четверг власти региона продлили действующий режим карантина до 6 июня.

"Правильный регламент должен быть выработан в крае для такой категории людей. Даже если он [житель другого региона РФ] приехал в свою собственность, на режиме карантина он должен находиться у себя дома. Режим карантина распространяется на всех", - заявил глава региона.

Он отметил, что при таких условиях помещение в обсерватор не будет являться обязательной нормой, въезжающие смогут отбыть 14-дневный режим изоляции в своих домах, но за ними будет организован контроль, чтобы не допустить нарушений.

"Уверен, что в летний период количество приезжающих к себе домой - неважно, что это - квартира, дом - возрастет, но мы должны сохранить эпидемиологическую ситуацию в крае. Безусловно, мы не вправе препятствовать. Это их собственность, они могут приехать в свою собственность на территории нашего края, безусловно, но [должны] находиться на самоизоляции. А по-другому никак", - резюмировал глава региона.