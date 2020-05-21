Новым директором WWF России стал Дмитрий Горшков

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дмитрий Горшков назначен новым директором Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Ранее он занимал в организации должность директора программы по сохранению биоразнообразия, сообщает в четверг пресс-служба фонда.

Конкурс на позицию директора фонда был объявлен в январе 2020 года после того, как предыдущий директор организации Игорь Честин оставил пост по состоянию здоровья и перешел на позицию президента WWF России.

"После завершения открытого конкурса Совет фонда назначил на позицию руководителя организации Дмитрия Горшкова, который последние полтора года возглавлял программу WWF России по сохранению биоразнообразия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда. Новый директор избран сроком на пять лет.

Горшков более 20 лет занимается сохранением российской природы. С 1999 по 2013 год он работал научным сотрудником, а затем заместителем директора ФГБУ "Волжско-Камский государственный заповедник". С 2013 по 2018 год был директором ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник". В WWF России Горшков пришел в 2018 году, заняв должность директора программы по сохранению биоразнообразия.