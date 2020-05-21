Власти Москвы опровергли сообщения о планах изолировать людей с иммунитетом к коронавирусу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Информация о планах изолировать жителей Москвы с иммунитетом к коронавирусу нового типа не соответствует действительности, сообщается в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в четверг издание "Коммерсантъ" сообщило о том, что московские власти планируют обязать горожан с выявленным в результате тестирования иммунитетом к коронавирусной инфекции соблюдать двухнедельную изоляцию. Такие рекомендации, по данным издания, содержатся в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, работающего при департаменте здравоохранения столицы.

"По факту сообщений в СМИ о том, что московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности <...> Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются", - говорится в публикации.

Там уточнили, что такой результат теста говорит о том, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать. "Сам по себе тест, основанный на иммуноферментном анализе крови, известный и широко применяемый. Вся диагностика инфекционных заболеваний строится на нем. Когда вирус попадает в организм, иммунная система начинает "бороться" с ним, вырабатывая антитела. Этот период обычно сопровождается яркой клинической картиной: появляются характерные для болезни симптомы", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД, члена клинического комитета ДЗМ Алексея Мазуса.

Он пояснил, что на начальной стадии заболевания организм вырабатывает защитные антитела - иммуноглобулины М (IgM), а на более поздней - иммуноглобулины G (IgG). По его словам, зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител можно определить, встречался ли человек с вирусом. При этом легкие формы заболевания, к которым относятся и небольшое недомогание, насморк и слабость, регистрируются при данной инфекции еще чаще.

"Таким образом, пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек", - заключил Мазус.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) — добавлены подробности по тексту.