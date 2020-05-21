{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией

В стране постоянно анализируют показатели заражения и принимают дальнейшие решения в зависимости от их развития

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Австрии откроют с 15 июня для передвижения туристов границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Об этом сообщил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы поддерживаем контакты со всеми нашими соседями, с некоторыми из них мы уже нашли решение. С Германией, Лихтенштейном и Швейцарией границы будут полностью открыты с 15 июня, потому что это позволяет ситуация с безопасностью", - проинформировал Курц на пресс-конференции в Вене.

По его словам, Австрия также ведет переговоры со странами - соседями в Восточной Европе, решение с которыми может быть найдено на следующей неделе. "На юге, в Италии и Словении, ситуация немного труднее. Но мы также находимся на связи и постоянно анализируем показатели заражения. Мы сможем принимать решения в зависимости от развития показателей", - добавил он.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. Вена приостановила до 14 июня пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной. Авиакомпания Austrian Airlines приостановила полеты до 14 июня. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства) или предоставить свежую медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус.

Теги
АвстрияПандемия коронавируса нового типа
Комитет Думы одобрил законопроект о праве лиц под санкциями вести судебные споры в России
Читать полностью