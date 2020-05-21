Цукерберг: Facebook готова противостоять попыткам вмешательства в выборы в США

ТАСС, 21 мая. Американская компания Facebook готова к предотвращению возможных попыток вмешательства в ход избирательного процесса в США и борьбе с дезинформацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в опубликованном в четверг интервью Би-би-си сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.

"Мы многому научились с 2016 года, и я весьма уверен в том, что мы сможем защитить целостность предстоящих выборов", - сказал он, имея в виду выборы президента Соединенных Штатов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Говоря об информационной политике Facebook во время пандемии, Цукерберг заявил, что социальная сеть удалила материалы, в которых содержалось утверждение, что развертывание сетей мобильной связи 5G якобы стало причиной распространения коронавируса. "Мы не хотим, чтобы дезинформация вирусно распространялась по всей сети, поэтому мы работаем с независимыми корректорами. После вспышки COVID-19 они вынесли 7,5 тыс. уведомлений о дезинформации, в результате чего мы выдали 50 миллионов предупредительных меток к опубликованным материалам. Мы знаем, что они эффективны, потому что в 95% случаев пользователи не открывают материал с предупредительной меткой", - сказал он.

Цукерберг также прокомментировал удаление Facebook заявления президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что ученые доказали эффективность гидроксихлорохина при лечении коронавируса. "Очевидно, что это неправда, поэтому мы удалили его. Не важно, кто это говорит", - добавил он.