Эпидемиолог отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией отмечается в России на протяжении восьми дней, и можно говорить о выходе на так называемое плато. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Вместе с тем в стране отмечается период стабилизации, то есть за восемь дней у нас не было ни пикового подъема, ни пикового снижения. Можем говорить о некой стабилизации эпидемиологической ситуации, о так называемом плато <...> Стабилизация говорит о том, что мы будем надеяться, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения как бы пройдена, она будет примерно на таком уровне", - сказал он.

Горелов пояснил, что восемь дней, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, - это тот срок, за который регион проходит определенный рубеж по эпидемической ситуации. Губернатор и главный государственный санитарный врач этого региона принимают решение, переходят они на следующий этап снятия ограничений или нет. Отсчет в России начался с 12 мая, когда общий для всей страны период нерабочих дней завершился.

Однако если в течение следующих восьми дней эпидемиологическая ситуация изменится, снова будет отмечаться рост заболевших, придется вернуться на предыдущий этап ограничений. Горелов добавил, что нахождение на плато может продолжаться приблизительно две-три недели.

"Это по-разному, так как у нас с вами с помощью проведенных своевременных санитарно-карантинных мероприятий эпидситуация сглажена, у нас не было пикового роста, экспоненциальной нагрузки, по классике жанра обычно это недели две-три <...> У нас очень гибкая система перехода и с большим правом для регионов, у нас нет какого-то железного правила, чтобы вся страна одномоментно переходила с этапа на этап снятия ограничительных мероприятий, потому что регионы принимают самостоятельное решение", - отметил собеседник агентства.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.