Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию", - сказал Путин.

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному. Об этом глава государства заявил, открывая совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что необходимо ускорить работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение школ к скоростному интернету, так как цифровые и телекоммуникационные технологии открывают колоссальные возможности. "Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школы, вуза, колледжа", - сделал акцент он.

Система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией, заявил Путин. "Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно", - сказал он.

Путин напомнил, что одной из самых первых, неотложных мер по борьбе с пандемией коронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим работы. "Это было трудное решение, но убежден, абсолютно верное. Мы исходили из главного - необходимости защитить жизнь, здоровье, в данном случае - детей, молодежи, учителей и преподавателей", - добавил президент.

Он признал, что "учить и учиться в таких экстраординарных условиях было непросто". Так, указал Путин, серьезно выросла нагрузка на педагогов, которым пришлось быстро осваивать новые технологии, наладить новую технику преподавания, иначе готовиться к урокам, "не только в учебные часы, но практически постоянно преподаватели должны были находиться на связи с учениками, чтобы помогать, подсказывать, объяснять".

"Думаю, что и для родителей значимость, важность учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс буквально проходил у них на глазах - ведь дети занимались дома. И мамы, и папы, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много учителя вкладывают в своих воспитанников", - отметил Путин.

Он указал на то, что и для школьников новый формат обучения стал серьезным экзаменом, испытанием ответственности и самостоятельности, "когда главная мотивация - это именно личное желание учиться".

Полезный опыт

Путин выразил уверенность, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем. "Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем, тем более что сейчас, в настоящее время, необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь", - сказал президент.

Он поблагодарил школьников, студентов, педагогов и родителей за терпение и взаимную поддержку. Особую благодарность президент выразил старшеклассникам и студентам, "которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях, помогали соседям, людям пожилого возраста".

Глава государства отметил, что при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности, "это естественно, ведь такой практики не было нигде в мире".

"Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить", - указал Путин.

Воспитательная составляющая

Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования. "Хотел бы также сказать, что направил в Государственную думу поправки в закон об образовании. Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной воспитательной системы", - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество. Он напомнил, что поднимал эту тему в своем послании Федеральному собранию, было принято решение о специальных доплатах в 5 тыс. рублей за классное руководство. "Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года", - уточнил президент.

Путин предложил обсудить все эти темы на заседании Государственного совета, который намечен на осень 2020 года.