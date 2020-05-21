Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

"Учитывая устoйчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме", - сказал глава государства.

По словам Путина, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые в этом году собираются поступать в вузы. "Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сказал президент, отметив, что такое решение является исключением, которое "носит временный характер". Как уточнил глава государства, подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, а зачисление в высшие учебные заведения пройдет в августе.

Президент рассказал, что по вопросу о ЕГЭ "поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить". Однако, как считает Путин, за более чем десятилетие своего существования единый госэкзамен, "несмотря на все проблемы, а их было много, <...> все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний". "Правила установлены в рамках этих экзаменов понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные", - сказал глава государства.

Он добавил, что в этом году 11-й класс в России заканчивают почти 692 тыс. школьников.

Прием на бюджетные места в вузы

Не менее 60% выпускников школ уже в текущем году должны получить возможность поступить на бюджетные места в вузах, заявил президент.

"Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей", - сказал глава государства. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию предлагал с 2021 года увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях, в основном региональных, по приоритетным направлениям развития социальной сферы и экономики.

"Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях", - отметил Путин.