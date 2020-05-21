В России во время пандемии повысился спрос на книги об улучшении семейных отношений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские читатели в период пандемии стали интересоваться литературой об улучшении семейных взаимоотношений, здоровом питании и альтернативной медицине. Об этом на большой авторской конференции сообщил гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.

"Интересный факт - раньше одной из главных тем и в книгах, и в обсуждениях были измены. Во время кризиса мы увидели колоссальное падение этой темы. Сейчас видим рост на улучшение семейных взаимоотношений, эти темы стали гораздо лучше продаваться. ЗОЖ никуда не ушел. Здоровое питание, рецепты без сахара и глютен - все это хорошо продается. Альтернативная медицина - сейчас, когда к врачам непросто попасть, пошел спрос на альтернативную медицину", - рассказал Капьев.

По словам гендиректора издательства, читатели также интересуются книгами про магию, фэншуй, медитацию. В сегменте детской литературы появился интерес к нехудожественным изданиям. "Люди хотят во время карантина развивать детей", - пояснил он.

По его словам, в художественной литературе наметился тренд на романы с медленным сюжетом, интерес к длинным сериальным историям и произведениям, в которых авторы переосмысляют известных героев, знакомые сюжеты или мифы. Читатели также обращают внимание на кинематографичность повествования, отметил он.

Как рассказал Капьев, в 2019 году существенно вырос спрос на прикладную литературу (18%), немного увеличился интерес к художественным (1%) и детским (2%) изданиям. Ситуация с пандемией повлияла на продажи всех издательств, среднее падение продаж составило примерно 70%. "Меньше всего "упала" детская литература и классика", - отметил он.

Ранее Российский книжный союз сообщил о том, что убытки книжных магазинов за март и апрель оцениваются в 3,6 млрд рублей, потери издателей в 2020 году составят порядка 15 млрд рублей. Вместе с Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией книгораспространителей России они просят правительство РФ дополнить перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики книжной, включив в него издательскую деятельность, торговлю книгами, газетами, журналами, полиграфическую деятельность.