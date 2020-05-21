Врачи Кубани получат около 330 млн рублей выплат за работу с зараженными коронавирусом

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Медики, работающие с пациентами с коронавирусом в Краснодарском крае, получат за май порядка 330 млн рублей стимулирующих выплат, начаты выплаты переболевшим коронавирусом сотрудникам, сообщил на заседании оперативного штаба региона министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Ранее глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ресурсы на выплаты медработникам доведены до регионов в полном объеме, объем выплат медработникам на сегодняшний день составил около 12 млрд рублей.

"На сегодняшний день выплачено 277 млн рублей. Сумма ориентировочных выплат за май - порядка 320-330 млн рублей. По вашему поручению мы начали дополнительные выплаты сотрудникам, которые переболели", - сказал на заседании Филиппов, обращаясь к главе региона Вениамину Кондратьеву.

Он пояснил, что суммы выплат за май больше, чем за апрель, в связи с увеличением в этот период количества заразившихся коронавирусом в регионе и привлечением большего количества медицинского персонала для работы с такими пациентами. Всего на доплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом в регионе, предусмотрен 1 млрд 65 млн рублей, из которых 722,5 млн - средства из федерального бюджета и 343 млн рублей - из краевого. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что начисление выплат медикам находится на особом контроле в крае.

В начале недели на Кубани было возбуждено первое в РФ уголовное дело о халатности по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.