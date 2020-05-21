Российские школьники получат аттестаты до 15 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
"Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня", - сказал Кравцов.
Министр напомнил, что выпускные экзамены в 9-х классах отменены, а Единый государственный экзамен предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, которые планируют поступать в вузы в текущем году.
"По поводу итоговой аттестации единственного государственного экзамена, здесь мы искали компромиссы, советовались с педагогическим сообществом, ректорами вузов, с коллегами из Минобрнауки, выверяли каждый шаг, старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам. Так по текущим оценкам пройдет и государственная аттестация в 11 классах", - сказал он.
Домашнее обучение
По словам министра, более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования были переведены 15 марта на домашнее обучение в связи с ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.
"С 15 марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования", - сказал он.
Как отметил Кравцов, более 234 тыс. российских школьников и 20 тыс. учителей обеспечены компьютерами для дистанционного обучения.
"Компьютерной техникой были обеспечены 234 тысячи школьников, преимущественно из малообеспеченных и многодетных семей, а также 20 тысяч учителей. Эта акция проводится нами совместно с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия", - сказал Кравцов.
Дежурные группы в детсадах
Дежурные группы для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, созданы на базе 14 тыс. детсадов. При необходимости они продолжат свою работу и летом, сообщил министр просвещения.
"В детских садах во всех регионах были организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имели возможности оставить малышей дома. Такие группы - реально востребованы и созданы на базе 14 тысяч детских садов", - сообщил он.
По словам Кравцова, при необходимости они продолжат свою работу и в летний период.
Пункты проведения ЕГЭ
Пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга, заявил Кравцов.
"Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м", - сказал он.
По словам министра, на входе в пункты проведения экзаменов организаторам и участникам будут измерять температуру, а аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
"Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - добавил Кравцов.
Ремонт школ
Как сообщил Кравцов, ремонтные работы в российских школах к новому учебному году начнутся в июле.
"Конечно, мы уже готовимся к началу следующего учебного года. В июле начнутся ремонтные работы в школах. Обязательно проведем санитарную обработку всех образовательных организаций, обеспечим готовность каждой школы к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. А также проведем просветительскую работу с учениками и их родителями", - сказал министр.
Летний отдых
Минпросвещения рекомендует регионам начать оздоровительную кампанию для детей 1 июля, но сроки можно сдвигать в зависимости от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом.
"Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут как влево, так и вправо, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - сказал глава Минпросвещения.
По словам Кравцова, будут задействованы лагеря всех типов: федеральные, стационарные загородные, школьные лагеря с дневным пребыванием детей, а также учреждения дополнительного образования. Медицинскому наблюдению будет уделено особое внимание, пояснил министр.
Горячая линия Минпросвещения по вопросам организации детского летнего отдыха начнет работу 25 мая. "Уже на днях, с 25 мая, откроется специальная горячая линия [по вопросам организации детского летнего отдыха] - на базе нашего координационного центра", - сказал Кравцов.
Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что ведомство подготовит рекомендации по организации детского отдыха в лагерях и оздоровительных учреждениях в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и отработает эти рекомендации совместно с Минпросвещения РФ и регионами.