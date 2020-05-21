Российские школьники получат аттестаты до 15 июня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня", - сказал Кравцов.

Министр напомнил, что выпускные экзамены в 9-х классах отменены, а Единый государственный экзамен предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, которые планируют поступать в вузы в текущем году.

"По поводу итоговой аттестации единственного государственного экзамена, здесь мы искали компромиссы, советовались с педагогическим сообществом, ректорами вузов, с коллегами из Минобрнауки, выверяли каждый шаг, старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам. Так по текущим оценкам пройдет и государственная аттестация в 11 классах", - сказал он.

Домашнее обучение

По словам министра, более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования были переведены 15 марта на домашнее обучение в связи с ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

"С 15 марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования", - сказал он.

Как отметил Кравцов, более 234 тыс. российских школьников и 20 тыс. учителей обеспечены компьютерами для дистанционного обучения.

"Компьютерной техникой были обеспечены 234 тысячи школьников, преимущественно из малообеспеченных и многодетных семей, а также 20 тысяч учителей. Эта акция проводится нами совместно с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия", - сказал Кравцов.

Дежурные группы в детсадах

Дежурные группы для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, созданы на базе 14 тыс. детсадов. При необходимости они продолжат свою работу и летом, сообщил министр просвещения.

"В детских садах во всех регионах были организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имели возможности оставить малышей дома. Такие группы - реально востребованы и созданы на базе 14 тысяч детских садов", - сообщил он.

По словам Кравцова, при необходимости они продолжат свою работу и в летний период.

Пункты проведения ЕГЭ

Пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут укомплектованы средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят в аудиториях на расстоянии 1,5 м друг от друга, заявил Кравцов.