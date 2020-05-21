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Путин направил в Думу поправки об укреплении воспитательной составляющей образования

По словам президента, "их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной воспитательной системы"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования.

"Хотел бы также сказать, что направил в Государственную думу поправки в закон об образовании. Их смысл - укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы", - сказал глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Путин также подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано общество. Он напомнил, что поднимал эту тему в своем послании Федеральному собранию, было принято решение о специальных доплатах в 5 тысяч рублей за классное руководство. "Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года", - уточнил президент.

Путин предложил обсудить все эти темы на заседании Государственного совета, который намечен на осень 2020 года.

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