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Попова: доля несовершеннолетних среди заразившихся коронавирусом в России не превышает 7%

По данным федерального оперативного штаба, всего в стране зарегистрировано 317 554 случая заражения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доля несовершеннолетних среди заразившихся коронавирусом в России не превышает 7%, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В общем количестве инфицированных с начала марта удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от нуля до 18 лет", - сообщила она в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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