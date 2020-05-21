США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты безвозмездно передают свои аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве, оборудование должно прибыть в четверг. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Госдепартамента.

"Аппараты ИВЛ были изготовлены [компанией] Vyaire Medical (штат Калифорния) и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве", - отметила дипломат. По ее словам, "первые 50 аппаратов ИВЛ находятся в пути и прибудут [в российскую столицу] 21 мая".

Представитель американского внешнеполитического ведомства напомнила, что США "безвозмездно передают и поставляют 200 аппаратов ИВЛ россиянам". "Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке в конце этого месяца", - заключила дипломат.

В среду военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 американских аппаратов ИВЛ вылетел в Москву с американской военной базы. Как ранее корреспонденту ТАСС сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ для России будет готова к отправке 26 мая. По данным радиостанции "Голос Америки", общая стоимость самих аппаратов, их доставки и сопутствующих компонентов составит 4,7 млн долларов.

Ранее корреспонденту ТАСС в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты используют военные самолеты для доставки медицинского оборудования в Россию "в связи с крайне ограниченным числом коммерческих рейсов".

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.

Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в США в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.