Роспотребнадзор считает возможным организовать отдых детей в лагерях без ношения маски

"На сегодняшний день у нас готовы и проработаны и с экспертным сообществом, и с учетом международного опыта, и с министерством просвещения методические рекомендации для организации летней оздоровительной кампании. <…> Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и некоторое дистанцирование детей, и требования к организации питания и режиму обеззараживания - целый ряд мер, который, мы уверены, позволит сделать отдых безопасным и направленным на оздоровление детей. Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения", - сказала Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Она отметила , что обычные правила и санитарные требования "никуда не уходят, их тоже нужно соблюдать", а также что разработанные требования позволят детям отдыхать в лагерях без масочного режима.

"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними. И вместе с тем, позволить детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, <...> чтобы этот отдых был полноценным", - сказала она в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Попова считает, что летний оздоровительный отдых для детей должен быть организован в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией и без выезда детей за пределы регионов, в которых они живут.

"Летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной. И на первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в пределах региона пока без выезда детей за пределы региона с учетом ситуации, которая складывается", - сказала она.