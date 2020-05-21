Венгрия закроет транзитные лагеря для мигрантов на границе с Сербией

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Венгрии приняло решение закрыть транзитные зоны с лагерями для беженцев на венгерско-сербской границе. Об этом сообщило в четверг венгерское агентство МТИ со ссылкой на руководителя канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйаша.

Просители убежища с этого момента смогут направлять заявления властям Венгрии только через дипломатические представительства на территории других стран. Будапешт пошел на этот шаг после решения Суда Европейского союза, который посчитал содержание мигрантов в транзитных зонах лишением свободы. "Правительство Венгрии не согласно с решением Европейского суда и считает, что оно представляет угрозу для безопасности Европы. Но, как член ЕС, мы будем придерживаться всех решений суда", - отметил представитель правительства.

В 2017 году в Венгрии вступил в силу закон о принудительном содержании беженцев (за исключением детей младше 14 лет) во временных закрытых лагерях или транзитных зонах на южной границе, пока миграционные службы не вынесут решение по поводу их прошений на предоставление убежища. Для размещения нелегалов были подготовлены специальные жилые контейнеры. Тогда же Европейский суд по правам человека предъявил Будапешту претензии из-за условий содержания беженцев в закрытых лагерях.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса в 2015 году выступала за введение строгого контроля за потоками беженцев. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока, из Африки, построила два заграждения на своих границах. Будапешт уверен, что вместе с нелегальными мигрантами в ЕС пытаются пробраться боевики террористических организаций.