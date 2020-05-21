Сербия с 22 мая разрешит въезжать на свою территорию без тестов и карантина

БЕЛГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Граждане Сербии и любых иностранных государств смогут с 22 мая въезжать на территорию республики без обязательной сдачи тестов на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина. Об этом сообщила в четверг министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович после церемонии возобновления авиасообщения после двухмесячного перерыва.

"Мы с завтрашнего дня разрешим въезд в страну без тестов на коронавирус и 14-дневного карантина. Сегодня пройдет заседание правительства, на котором по предложению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом будет принято решение, что с завтрашнего граждане Сербии и других стран, въезжающие в страну, не должны сдавать тесты или проходить изоляцию. Остается только личная ответственность", - заявила министр каналу RTS.

Зорана Михайлович рассказала, что национальный авиаперевозчик Air Serbia с 21 мая возобновил коммерческие пассажирские рейсы "в числе первых авиакомпаний Европы": "Мы среди первых авиакомпаний Европы, которые начали осуществлять коммерческие рейсы. Если бы это зависело только от нас, мы бы начали полеты еще месяц назад, но это также зависит от других авиакомпаний и аэродромов".

Оценивая экономические потери сербской авиаотрасли, Михайлович заявила, что за два месяца они достигли €80 млн. "Мы надеемся, что эта цифра до конца года не превысит €200 млн. Мы сделаем все, чтобы Air Serbia продолжала работать, возможно, это будет размещение акций, возможно, покупка новых самолетов", - заявила министр.

Ранее в пресс-службе белградского аэропорта сообщили ТАСС, что с 21 мая национальный авиаперевозчик Air Serbia начинает выполнять пассажирские рейсы, что означает официальное возобновление авиасообщения. В четверг здесь запланированы 12 международных рейсов в Цюрих, Франкфурт, Абу-Даби. В ближайшем будущем авиасообщение также планируется восстановить со столицами Балканского региона - Подгорицей, Баня-Лукой, Скопье. С 6 июня возобновится сообщение по маршруту Белград - Нью-Йорк.

При этом первым пассажирам придется столкнуться с повышенными мерами безопасности во время авиапутешествий. Обязательным является ношение защитной маски и перчаток, дезинфекция обуви, также пассажиры будут обязаны прибыть в воздушную гавань за три часа до вылета во избежание заражения в очередях. Родственники и провожающие в здание аэропорта не допускаются. Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии в настоящий момент достигло 10 833, число летальных исходов возросло до 235.