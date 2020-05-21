Садовничий предложил упростить сдачу вступительных испытаний для иностранных абитуриентов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Принятые ранее документы по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительной кампании в вузы России должны быть доработаны с учетом изменений, возникших из-за коронавируса. Об этом заявил в четверг ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Документы по проведению ЕГЭ и вступительной кампании изданы ранее, они зарегистрированы в Минюсте. Они требуют совершенствования, изменений. Мы попросили уважаемых министров вместе с союзом ректоров в ближайшие день - два очень экономно просчитать оставшееся время с тем, чтобы во второй половине августа провести зачисление в наши университеты и 1 сентября начать учебный год", - сказал Садовничий.

Ректор МГУ предложил упростить сдачу вступительных испытаний для иностранных абитуриентов.