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Мурашко сообщил, что обязательства фонда ОМС в 2019 году были выполнены в полном объеме

Доходы Фонда ОМС в 2019 году составили 2,124 трлн рублей, что на 12% выше, чем годом ранее

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Обязательства Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году были исполнены в полном объеме. Доходы фонда возросли на 12% по сравнению с 2018 годом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ.

"Исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году обеспечило выполнение принятых обязательств в полном объеме. <...> Доходы федерального фонда составили 2 трлн 124 млрд рублей, что на 1,2% выше утвержденного объема. По сравнению с 2018 годом доходы возросли на 12%", - сказал он.

Мурашко добавил, что все расходные обязательства бюджета были выполнены. Расходы в 2019 году, по его словам, составили 2 трлн 186 млрд рублей, они возросли по сравнению с 2018 годом на 198,2 млрд рублей, на реализацию территориальных программ ОМС была направлена субвенция 2 трлн 69 млрд рублей, что составляет 100% от запланированного.

"Субвенция обеспечила установленный программой государственных гарантий подушевой норматив в сумме 11 800 рублей, что на 9,1% больше, чем в 2018 году. За счет субвенции сохранены достигнутые соотношения по заработной плате медицинских работников, определенные указом президента Российской Федерации", - отметил министр.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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