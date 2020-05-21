Более 20 млн просмотров набрала трансляция акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Трансляция акции "Бессмертный полк онлайн" набрала более 20 миллионов просмотров, сообщает в четверг пресс-служба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"Трансляция набрала уже более 20 миллионов просмотров, их число постоянно растет - все ждут появления в строю Бессмертного полка своих героев. Всего на участие в проекте было подано около 3 млн заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники получают оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии по московскому времени. "Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанной при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте", - подчеркнули в движении.

Организаторы обратили внимание, что заявка может быть возвращена на доработку, которую не могут проводить модераторы. "Модератор не вправе вмешиваться в анкеты: поправлять, например, ошибки в написании имени или фамилии, разместить вертикально фотографию, которую изначально неправильно загрузили, привести изображение в порядок в фоторедакторе. Важно, чтобы после редактуры правки были активированы, для этого надо нажать кнопку "Опубликовать", - сообщили в пресс-службе. По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию проекта по номеру 8 (800) 20-1945-0, которая работает круглосуточно.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" продолжается на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko. В том случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте движения предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертный полк" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса.