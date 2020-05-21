Уровень смертности снизился в России в 2019 году с 12,5 до 12,3 случая на тысячу человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уровень смертности населения в России снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом с 12,5 до 12,3 случая на тысячу человек. Продолжительность жизни в стране за аналогичный период увеличилась с 72,9 до 73,4 года, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Очень важный показатель, ради чего формируется программа государственных гарантий, это увеличение продолжительности жизни. В 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года. Второй важный показатель - это снижение смертности населения. Она снизилась с 12,5 до 12,3 на тысячу человек населения - это хороший показатель в рамках реализации программы государственных гарантий", - сказал он на заседании правительства РФ.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.