Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение ужесточить санитарные нормы для проведения занятий в школах. Об этом глава государства заявил на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Необходимо усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организации детского отдыха", - сказал президент. Путин добавил, что изменения санитарных стандартов должны коснуться всех школ в принципе. "Прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования", - сказал он. Такие требования, по словам президента, должны начать действовать к тому времени, когда школьники и студенты вернутся в классы и аудитории.

Глава государства отметил, что жизнь и здоровье граждан должны оставаться в абсолютном приоритете. Он добавил, что региональные власти с учетом анализа ситуации и мнения санитарных служб должны определить возможные сроки открытия детских оздоровительных учреждений. Путин также призвал с учетом всех факторов определить возможности для детского отдыха, досуга и творчества. "Для этого надо задействовать всю образовательную инфраструктуру, открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования", - сказал он, пояснив, что имеет ввиду кванториумы, центры молодежного и инновационного творчества.

"Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумывая все до мелочей. Здесь и мелочей-то нет, все очень важно", - подчеркнул российский лидер, призвав организовать самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала и выстроить удобный для родителей механизм для подачи заявлений и оформления всех необходимых документов.