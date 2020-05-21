Более 100 учащихся Казанского университета нашли работу через проект трудоустройства

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Проект временного трудоустройства иногородних учащихся на летний период представили в Казанском федеральном университете (КФУ). Найти работу с его помощью смогли уже 103 студента, сообщается в четверг на сайте КФУ по итогам рабочего совещания с руководящим составом вуза.

"Департаментом по молодежной политике и социальным вопросам КФУ был представлен проект возможного временного трудоустройства на период 1 июня - 31 августа 2020 года. Согласно озвученным данным, на сегодня сформирована студенческая биржа труда из более чем 300 вакансий КФУ. По состоянию на 21 мая 2020 года уже трудоустроено 103 человека", - говорится в сообщении.

Данные о 252 вакансиях уже размещены на официальном портале вуза в разделе "Университет и общество" - "Вакансии". Также работает кол-центр, куда студенты могут обращаться за консультациями специалистов в течение рабочей недели с 08:00 до 20:00 мск. Информацию о возможности временного трудоустройства разместили и в соцсетях институтов, общественных организаций и объединений КФУ.

"В связи с непростыми условиями и ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в этом году существует вероятность того, что определенное количество приезжих студентов останется на лето в университетских кампусах. По большей части это коснется иностранных граждан, если не будут открыты границы. Следовательно, мы должны быть готовы к тому, чтобы трудоустроить учащихся на данный период", - цитирует пресс-служба вуза ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Вуз также обратился с запросом на предоставление данных о возможных вакансиях в организации-партнеры Казани и Татарстана, центры занятости региона на предоставление информации о рабочих местах в организациях и предприятиях, а также в профильные министерства республики. Организации направляют положительные ответы, поэтому существует вероятность пополнить биржу труда для учащихся множеством новых вакансий, считают в вузе.