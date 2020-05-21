Путин потребовал не "задирать" цены на обучение в вузах из-за ситуации с пандемией

"Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования", - заявил глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Путин напомнил о принятом решении направить почти 42 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры. "Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов", - сказал он, уточнив, что такая мера позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций.

Кредиты на образование

Президент также поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам до 3% и об увеличении размера налоговых вычетов по ним.

Он отметил, что у молодых людей должны быть возможности оплатить обучение за счет образовательного кредита на максимально льготных условиях.

"В этой связи прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов, а на этапе их выплат увеличить размер налогового вычета", - сказал Путин, добавив, что вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему.

Президент заявил также, что власти будут "наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации".