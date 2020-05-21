Вузы России смогут установить не более трех вступительных испытаний в форме ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские вузы смогут установить для поступающих в этом году абитуриентов не более трех вступительных испытаний в форме Единого государственного экзамена. Об этом следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минпросвещения и опубликованного в четверг на федеральном портале портале нормативных правовых актов.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета может быть установлено не более трех вступительных испытаний в форме Единого государственного экзамена, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности", - говорится в документе.

Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.