Свыше 30 км сетей водопровода и канализации проложат в Липецкой области в 2020 году

ЛИПЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 30 км централизованных водопроводных сетей и канализации проложат в Липецкой области в текущем году. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В настоящее время работы ведутся во всех муниципалитетах - строятся семь источников питьевой воды, прокладывается свыше 24 км сетей водоснабжения и 6,4 км сетей водоотведения", - сказал Артамонов.

По его словам, благодаря новым объектам качество питьевой воды улучшится для более чем семи тысяч жителей, свыше 550 домовладений получат возможность подключения к централизованной системе водоснабжения. Глава администрации пояснил, что для информирования жителей дорожные карты проектов разместят на странице облводоканала в Instagram.

Артамонов сообщил также, что продолжается развитие инженерной инфраструктуры территорий, выделенных для многодетных семей. При этом особое внимание уделяется защите окружающей среды. "Обеспечение жителей качественной питьевой водой и бесперебойным водоснабжением - важная задача. В этом году строятся новые водопроводы, скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", - заключил Артамонов.