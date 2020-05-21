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Комитет Госдумы вернул законопроект о штрафах за езду без пропуска в период ЧС

Согласно документу, размер штрафа составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть авторам ранее внесенный Законодательным собранием Нижегородской области законопроект, предусматривающий штрафы за управлением транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе комитета.

Там уточнили, что законопроект возвращен в связи с отсутствием отзыва правительства, обязательного в случаях внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Согласно инициативе, "управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации", влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При повторном правонарушении штраф также должен был бы составить 5 тыс. рублей.

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