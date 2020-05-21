Программы онлайн-платформы "Сириуса" охватывают до трети школьников в каждом регионе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Охват школьников дистанционными образовательными программами, которые реализуются на площадке образовательного центра "Сириус", в некоторых регионах РФ составляет до трети от общего числа подростков, в них принимают сотни тысяч детей, сообщила руководитель центра и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Что важно отметить - примерно в четверти регионов охват школьников таким углубленным дополнительным обучением составил не менее 10% школьников, а в некоторых регионах - даже до трети", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что после начала эпидемии всем российским школьникам 4-10 классов было предложено присоединиться к образовательной платформе "Сириус-онлайн". Для этого ребята должны принимать участие в подготовительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии. "400 тыс. школьников это предложение приняли - учатся, решают олимпиадные задачи, принимают участие в разборе задач", - сказала Шмелева, отметив, что происходящее "говорит об огромном интересе" к этим предметам.

Она добавила, что также на онлайн-платформе "Сириуса" проходят специальные программы для десятков тысяч ребят, которые ранее побывали на очных сменах центра. На ней проводятся занятия по направлению "Наука", ведущие тренеры разбирают ход спортивных соревнований и дают ребятам теоретические знания, юные музыканты могут посмотреть концерты и мастер-классы.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.

Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

В этом году из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса было предложено провести пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады в онлайн-формате, пока все школьники учатся дома. Данную инициативу поддержал и реализовал на базе своей онлайн-платформы образовательный центр "Сириус".