Голикова предложила выделить более 41 млрд рублей на поддержку работы вузов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила выделить 41,4 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки, в том числе на выплаты заработной платы сотрудникам учреждений. Об этом она заявила в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мониторя эту ситуацию, мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили, и мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов (без учета культуры, которая уже получила деньги) в 41,4 млрд рублей", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что это не значит, что все выделенные деньги будут израсходованы. По ее словам, нужен тщательный мониторинг ситуации в учреждениях.

"Ограниченность в предоставлении услуг привела к тому, что по ряду учреждений может возникнуть (а где-то уже возникла) ситуация с недостаточностью обеспечения государственного задания по приоритетным расходам, которые федеральные учреждения должны осуществлять. В первую очередь это касается исполнения наших обязательств перед гражданами по заработной плате", - добавила вице-премьер.