В Татарстане спасли лосей, плывших к плотине ГЭС

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели в Татарстане отогнали плывших по реке лосей от плотины Нижнекамской гидроэлектростанции (ГЭС) и передали их охотоведам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 07:05 мск поступило сообщение, что в районе плотины Нижнекамской ГЭС по Каме плывут четыре лося. На место на катере прибыли спасатели ЗПСО № 6. Маневрируя на катере, с помощью сирены они отгоняли лосей подальше от плотины ГЭС. Один лось неожиданно поплыл в другую сторону и, к сожалению, утонул", - говорится в сообщении.

Оставшихся трех лосей спасатели вынудили плыть к берегу. Впоследствии они передали животных охотоведам.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, май и июнь - период сезонной миграции, в это время лоси начинают активно передвигаться на большие расстояния, становясь менее осторожными. Нередко животные не только выходят на автодороги и территорию населенных пунктов, но и пытаются переправиться через реки.