Путин призвал агрофирмы дополнительно организовать летнюю работу для студентов в сфере АПК

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал агрохолдинги дополнительно организовать летнюю работу для студентов в сфере сельского хозяйства.

"Да, студенческие отряды будут работать везде, <...> но в летний период предлагаю нашим коллегам из агрохолдингов вместе с Российскими студенческими отрядами дополнительно организовать летнюю работу студентов в сфере сельского хозяйства", - сказал глава государства в четверг на совещании по ситуации в сфере образования.

"Уверен, что вы приобретете надежных, хороших помощников, а молодые люди смогут не только заработать какие-то деньги, но и провести время на природе и отдохнуть", - добавил президент, обращаясь к представителям крупнейших агрохолдингов.

Путин в целом отметил, что нужно "существенно расширить возможности студентов вузов и колледжей работать, получать опыт и, что не менее важно, дополнительный доход". "Мы договаривались уже с участниками движения Российские студенческие отряды о том, что учащиеся очной формы обучения смогут бесплатно приобрести рабочую специальность. Нужно быстрее внести соответствующие поправки в закон", - сказал президент.