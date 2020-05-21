Голикова заявила, что эпидобстановка позволяет рассчитывать, что дата ЕГЭ окончательна

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Эпидситуация в России позволяет рассчитывать, что дата проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не изменится, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Надеемся, что она с учетом эпидобстановки прибита гвоздем к стене", - сказала вице-премьер.

Ранее президент России сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что доля несовершеннолетних среди заразившихся коронавирусом в России не превышает 7%.